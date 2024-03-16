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Başkan adayı ve ilçe başkanına tepki gösterdi…YRP Gölcük’te istifa

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Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı ve Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Sezer Terzi görevinden ve adaylıktan istifa etti.

Başkan adayı ve ilçe başkanına tepki gösterdi…YRP Gölcük’te istifa mask
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YRP Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı ve Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Sezer Terzi yaptığı açıklama ile görevinden ve adaylıktan istifa etti. YRP İlçe Başkanı Mehmet Ertürk ile Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertem tepki göstererek, şu açıklamada bulundu:

"Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı tanıtım medya birim başkanlığı yardımcılığım ve Gölcük Belediyesi meclis üyesi adaylığımdan il tarafından verilen listede bulunmak istemediğimden ve ilçe başkanımız Mehmet Ertürk ile belediye başkan adayımız Ahmet Eren'in bu rezilliğe karşı herhangi bir tavır ve tutum görmediğimden şahsım adına istifa ediyorum. Meclis listesi tamamen rezillikten ibaret. Meclis listesinde bulunması gereken oy potansiyeli olan yerli ve çoğunluğu bulunan kişilerin listeden çıkartılması ve teşkilatın tepkisine rağmen bu göreve devam edenlerle aynı görüşe sahip değilim.

İLÇE BAŞKANI VE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DİK DURAMADI

İlçe başkanı ve belediye başkan adayı dik duramadı. İlçe başkanı Mehmet Ertürk bu olaylar üzerine istifa edeceğini açıklamıştı fakat il başkanı Ali Taştan'ın bizim ilçe başkanlarımız tecrübesiz ve kabiliyetsiz bunlar sıralama yapamaz diye haber yapmasına rağmen görevine devam etmektedir. Ahmet Eren ise bu olaylar hiç olmamış gibi bu insanları partiden dışlamaya kalkmış ve hainlikle suçlamıştır. Olan biteni tamamen içeriden gördüğümden dolayı istifa ettim üyeliğim devam etmekte ve davaya hizmet etmeye elbette devam edeceğim fakat bu isimlerle asla.”

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, Gölcük, ilçe, meclis, hizmet

16 Mar 2024 - 13:27 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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