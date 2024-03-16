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İSİG ve Eğitim Sen: MESEM projesinden vazgeçilmeli

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Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi ve Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi ortak açıklama yaparak Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. 

Yavuz Solmaz
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İSİG ve Eğitim Sen: MESEM projesinden vazgeçilmeli mask
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İSİG MECLİSİ VE EĞİTİM-SEN’DEN ORTAK TEPKİ

Kocaeli İSİG Meclisi ve Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi bugün İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde iş cinayetleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesine karşı ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, EMEP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan, TİP İzmit Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kandemir, sendika yöneticileri ve İSİG meclis üyeleri katıldı.

ÇOCUK İŞÇİLİK SİSTEMİ KURULMUŞTUR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kocaeli Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk Karstarlı tarafından okunan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “MESEM için ilki 2016 ikincisi 2021 yılında yapılan değişiklikler ile 4+4+4 eğitim sisteminin içine entegre edilmiş ve çocuk işçilik sistemi kurulmuştur. MESEM kapsamında yaklaşık 300 bini 18 yaş altında 1,5 milyon öğrencinin olduğu açıklandı. Sistem çocuk işçilik ‘bir gün okulda dört gün işyerinde eğitim alma’ diye tarif edilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 

EĞİTİM ÖĞRETMENLER TARAFINDAN VERİLMELİ

Çocuklara eğitim okulda öğretmenleri tarafından verilmelidir. Çocukların mesleki eğitim iddiası ile haftada 4 gün gönderildikleri işyerlerinde eğitimleri işverene veya onun emri altındaki bir başka çalışana havale ediliyor. Ancak mesleki eğitimin emanet edildiği kişiler mesleki ve pedogojik eğitim almış kişiler değil,  sadece 40 saatlik bir kurs ile belge almış usta öğreticilerdir. Bu yolla meslek liseleri eğtim kurumu olmaktan çıkarılıp çocuk emeği pazarlayan kurumlara dönüştürülmeye çalışılıyor. Mesleki öğrenim, çocuk gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde okullarda gerçekleştirilmelidir.

MESEM PROJESİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR

Bu gerekçelerle;  MESEM projesinden vazgeçilmelidir. 12 yıllık örgün eğitim esas alınmalıdır.  Tüm işyerleri işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından denetlenmesi zaruri olmakla birlikte öğrencilerin staj yapabileceği işyerleri iş müfettişleri tarafından denetlenerek uygun olmayan işyerlerinin stajyer kabul etmesine izin verilmemelidir.  Meslek okullarındaki atölye ve uygulama alanları meslek eğitimine uygun hale getirilmelidir. Tüm bunların hayata geçebilmesi için ise tüm emek ve demokrasiden yana güçlerin ortak mücadelesi ile mümkündür. Kocaeli halkını ve emekçileri iş cinayetlerini ve çocuk emeğinin sömürülmesini engellemek için mücadeleye çağırıyoruz.”

# Büyükşehir, Kocaeli, İzmit, başkan, meclis

16 Mar 2024 - 13:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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