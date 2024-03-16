Yeni kaykay pisti hizmete açıldı

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Doğu Kışla Gençlik Parkı’na kaykay pisti inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yeni pistin hizmete açılmasıyla çocuklar ve gençler tarafından kullanılmaya başladı. Pistin havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte daha fazla genç tarafından kullanılması bekleniyor.