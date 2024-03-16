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16 Mar 2024 - 13:56- Gündem G:

Fırıncılar Odası Başkanı Sarı: Vatandaş odamızı arayarak fırını şikâyet etsin

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Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Derince’de bir fırından alınan pidenin 340 gram olması gerekirken 300 gram olmasıyla ilgili olarak, bu ve benzer olaylarda vatandaşların odayı arayarak fırını şikâyet edebileceklerini söyledi.

Muhammet Emin Can
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Fırıncılar Odası Başkanı Sarı: Vatandaş odamızı arayarak fırını şikâyet etsin mask
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EN AZ 420 GRAM HAMUR KESİLMELİ

Ramazan ayında satışa sunulacak 340 gram pidenin fiyatının 20 TL, susamlı-yumurtalı 340 gram pidenin fiyatının ise 25 TL olması kararlaştırıldı. Geçen günlerde fırından pide alan Derinceli bir vatandaş, pideyi tarttığında 300 gram olduğunu gördü. Olayla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “340 gram olacak pide için bugün fırıncıların en az 420 gram hamur kesmesi gerekiyor ki piştiği zaman olması gereken gramajla arasında fark olmasın.

KABUL EDİLEBİLİR GİBİ DEĞİL

Kendi fırınımda 340 gram pide için 430 gram hamur kesiyorum, 340-350-360 gram pide çıkıyor. Derince yaşanan bu olay kabul edilebilir gibi değil ama esnafımın da 40 gram pideye tenezzül edeceğini düşünmüyorum. Burada belki bir hata olmuştur, bunu söylerken sakın buradan körü körüne bir savunma içerisinde olduğum anlaşılmasın, eğer kasıt varsa bu durumu kabul etmek mümkün değil. Bu ya da benzer olaylarda vatandaş odamızı arayarak fırını şikayet etsin. Biz gerekli uyarıları yapalım, belediyeyi ve il tarım müdürlüğünü göreve davet ederiz.

RUHSAT İPTALİ VE KAPATMAYA KADAR YOLU VAR

Bu konuda çok hassasız. Fırıncılara tekli yapılması, ara pide yapılmaması ve hijyen koşulları gözetilerek üretim yapmaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Biz Türkiye’nin en iyi pide ve ekmeğini üretiyor olmakta iddialıyız, bu iddiaya göre hareket ediyoruz. Burada bir fırıncı hata yapmış olabilir ama bu hatayı tüm fırıncılara mal etmeyelim. Oda olarak yaşanan olayı kesinlikle onaylamıyorum, bu olayı yaşayan arkadaş bize ulaşsın biz de üzerimize düşeni yapalım. Bu ya da benzeri olay bir daha aynı işletme tarafından tekrarlansın ruhsat iptali ve kapatmaya kadar yolu var. "dedi.

# Türkiye, Kocaeli, Ramazan, VAR

16 Mar 2024 - 13:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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