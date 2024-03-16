Tesla'dan zam kararı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamayla ABD'deki fiyatlarına zam yapacağını duyurdu.
Tesla internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren tüm Model Y fiyatlarının 1.000 dolar artacağı kaydedildi.
Şirket 1 Mart'ta da Model Y arkadan itişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını 1.000 dolar artırarak sırasıyla 43 bin 990 dolar ve 48 bin 990 dolara yükseltmişti.
Tesla'dan yapılan açıklamada arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için nisan ayındaki artışın mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağı belirtilmedi.
GEÇİCİ FİYAT İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ
Tesla, Avrupa ve Çin'de fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.
CEO Elon Musk, şubat ayında Tesla'nın X'te mart ayında fiyatların artacağını söyleyen bir gönderisine yanıt olarak "Bu, üretimin temel ikilemidir: fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" demişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.