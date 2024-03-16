16 yaşında kalbine yenildi

İzmit Yeşilova Mahallesi’nde oturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Erdem Ağırlar'ın oğlu İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mücahit Enes Ağırlar, dün akşam rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Mücahit Enes’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mücahit Enes yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Mücahit Enes’in cenazesi bugün İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kandıra Üğümce Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İzmitli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Turanoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesi ne sabırlar versin
İzmit4147 - Evde değil durakta kalp krizi geçirdi aynı okuldayız
Tarafsız - Anne babanın halini dusunemiyorum Allah im rahmet eylesin sabırlar diliyorum
? - ?Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin.?çok acı
inna lillahi veinna ileyhi raciun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.