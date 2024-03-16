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DEVA Partisi İzmit adayı Ercan Aktan: Seçilirsem 120 projeyi hayata geçireceğim

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DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan, seçim beyannamesini açıklayarak, belediye başkanı seçilmesi halinde 11 ana başlık altında toplam 120 projeyi hayata geçireceğini açıkladı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
DEVA Partisi İzmit adayı Ercan Aktan: Seçilirsem 120 projeyi hayata geçireceğim mask
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ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİ BENİMSEYECEĞİZ

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan projelerini şöyle açıkladı: “Şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyeceğiz. Gelir- gider tabloları şeffaf şekilde paylaşılacak ve her 6 ayda belediye web sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Geçmiş dönemde yapılan usulsüz ihaleler incelenerek, bir kamu zararı varsa ilgili kişilerden temin edilecek. Çeşitli meclisler ve organlar kurarak şehrin yönetimini katılımcı bir yapıyla oluşturacağız.

VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Sosyal yardımlar ve destekler konusunda vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Bebek sahibi ailelere, ihtiyaç sahiplerine ve emeklilere yönelik çeşitli destek programları başlatacağız. Anne kart uygulaması, ücretsiz yemek hizmeti, maddi destekler ve ücretsiz kültür turları projelerimizle şehirdeki sosyal yardımları güçlendireceğiz.  İzmit’in alt yapı ve çevre sorunları bulunuyor. Otopark sorununu kökten çözmek ve yeşil alanları artırmayı, çevre kirliliği azaltmayı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi planlıyoruz.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Çevre ve enerji alanında deniz kirliliğini azaltma, çevre koruma ve kontrol eylem planı, alternatif enerji teşviki gibi adımlarla şehrin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Kültür-sanat ve turizm alanında ise şehir turizmi destinasyon planı, kültür ve turizm festivalleri, sokak sanatçılarına destek gibi projelerle şehrin kültürel ve turistik potansiyelini geliştirmeyi planlıyoruz. Kadın, aile ve sosyal yaşam alanında da kadın girişimcileri destekleme programı, ev ekonomisi teşviki gibi projelerle kadınların güçlenmesini ve ailelerin refahını artırmayı amaçlıyorlar.

ŞEHRİN İŞ POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Sanayi, ticaret ve istihdam alanında yapılacak çalışmalar ile yerel ekonominin güçlendirilmesi ve iş imkanlarının artıracağız. Dijital dönüşüm projeleri, esnaf ve sanatkar gelişim birimleri, açık kariyer ve istihdam ofisleri gibi uygulamalarla şehirdeki iş potansiyelini ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında da çeşitli teşvikler ve destekler sunularak kırsal alanların kalkınması ve tarımsal üretimin artırılması hedeflerimizden biridir. Hayvansal ürün kooperatifleri, akıllı tarım çiftlikleri ve tarımsal eğitim programları gibi projelerle çiftçilerin ve tarım sektörünün desteklemeyi amaçlıyoruz.” 

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16 Mar 2024 - 14:27 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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