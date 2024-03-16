Çetinkaya, sahurda da vatandaşla birlikte

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Günün her saati seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Karamürsel’in tanınmış simalarından Taner Ertan, Gökhan Gül ve Hasan Baykır’ın organize ettiği sahur programına katıldı. Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, sahur programını düzenleyen ve katılanlarla tek tek sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Bu güzel organizasyon için teşekkür eden Çetinkaya, “Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve destekten dolayı teşekkür ederim. Allah sofranıza bereket versin, muhabbetimizi daim etsin” dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.