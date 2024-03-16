Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Mar 2024 - 14:38- Gündem G:

Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer verdiği proje ile Akçaray’ın kapasitesi 2 katına çıkarılarak.

Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak mask
Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak
Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

15 YENİ ARACIN ALIMI YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan “Akçaray Kapasite Artırımı” projesi ile tramvayın kapasitesi 2 katına çıkarılacak. Proje ile mevcutta 300 kişilik olan araç kapasitesi 600 kişiye yükseltilecek. Yeni dönemde 15 yeni araç alımı da yapılacak. Mevcut 2 araç birbirine bağlanarak (kuplaj sistemi ile) büyütülecek. İstasyonlar ise yeni araçlara göre büyütülerek revize edilecek. Hem yeni araçların alımı hem de istasyonların büyütülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak

ŞEHİR HASTANESİ HATTI AÇILIYOR

Öte yandan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yarın hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile saat 12.00’de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı hizmete girecek. 3,1 kilometrelik yeni hat ile mevcut tramvay hattı daha da uzayacak. Şehir Hastanesi’ne ulaşımın 15 dakikaya düşeceği yeni hatta; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyon olacak ve günde 210 bin kişi taşınabilecek.

Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak

SIRADA KOCAELİ STADYUMU HATTI VAR

Akçaray yeni dönemde Kocaeli Stadı’na kadar uzayacak. Alikahya Stadyum Hattı projesi 3,8 kilometre uzunlukta ve iki etapta oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlendi. Projenin toplamda 600 takvim gününde tamamlanması hedefleniyor. Yeni hatta 6 durak yer alacak. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları da yapılacak. Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracak projede ilk kazma 7 Mart’ta vuruldu.

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, yeni, tahir büyükakın, VAR, seçim, araç

16 Mar 2024 - 14:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Tramvay hattı, Kuruçeşme'den Şirintepe köprüsüne oradan Çenesuyuna, Stadyumdan Dumlupınara oradanda Kartepe yeni kent merkezine, Şehir Hastanesinden Yeşilovaya ve Yahya Kaptan Arasta Park önünde ilk projede bırakılan kurptanda kaptan içinden geçip yeni yapılacak Adliye Sarayına hat planlanıp yapılırsa gelecek adına şehrin ulaşım akslarına büyük rahatlık getirecektir. Ilerde yapilacak metro hattı ile de istasyonlar belli yerlerde çakışırsa aktarmalar ile kentin büyük bölümüne raylı sistemler ile ulaşılmış olunur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 14:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı mask
Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz mask
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak mask
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Yeni kaykay pisti hizmete açıldı mask
Yeni kaykay pisti hizmete açıldı
“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür” mask
“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür”
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti mask
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL