Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak

15 YENİ ARACIN ALIMI YAPILACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan “Akçaray Kapasite Artırımı” projesi ile tramvayın kapasitesi 2 katına çıkarılacak. Proje ile mevcutta 300 kişilik olan araç kapasitesi 600 kişiye yükseltilecek. Yeni dönemde 15 yeni araç alımı da yapılacak. Mevcut 2 araç birbirine bağlanarak (kuplaj sistemi ile) büyütülecek. İstasyonlar ise yeni araçlara göre büyütülerek revize edilecek. Hem yeni araçların alımı hem de istasyonların büyütülmesi için çalışmalar devam ediyor.
ŞEHİR HASTANESİ HATTI AÇILIYOR
Öte yandan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yarın hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile saat 12.00’de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı hizmete girecek. 3,1 kilometrelik yeni hat ile mevcut tramvay hattı daha da uzayacak. Şehir Hastanesi’ne ulaşımın 15 dakikaya düşeceği yeni hatta; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyon olacak ve günde 210 bin kişi taşınabilecek.
SIRADA KOCAELİ STADYUMU HATTI VAR
Akçaray yeni dönemde Kocaeli Stadı’na kadar uzayacak. Alikahya Stadyum Hattı projesi 3,8 kilometre uzunlukta ve iki etapta oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlendi. Projenin toplamda 600 takvim gününde tamamlanması hedefleniyor. Yeni hatta 6 durak yer alacak. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları da yapılacak. Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracak projede ilk kazma 7 Mart’ta vuruldu.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Tramvay hattı, Kuruçeşme'den Şirintepe köprüsüne oradan Çenesuyuna, Stadyumdan Dumlupınara oradanda Kartepe yeni kent merkezine, Şehir Hastanesinden Yeşilovaya ve Yahya Kaptan Arasta Park önünde ilk projede bırakılan kurptanda kaptan içinden geçip yeni yapılacak Adliye Sarayına hat planlanıp yapılırsa gelecek adına şehrin ulaşım akslarına büyük rahatlık getirecektir. Ilerde yapilacak metro hattı ile de istasyonlar belli yerlerde çakışırsa aktarmalar ile kentin büyük bölümüne raylı sistemler ile ulaşılmış olunur.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.