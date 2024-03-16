Tramvayın kapasitesi 2 katına çıkacak

15 YENİ ARACIN ALIMI YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan “Akçaray Kapasite Artırımı” projesi ile tramvayın kapasitesi 2 katına çıkarılacak. Proje ile mevcutta 300 kişilik olan araç kapasitesi 600 kişiye yükseltilecek. Yeni dönemde 15 yeni araç alımı da yapılacak. Mevcut 2 araç birbirine bağlanarak (kuplaj sistemi ile) büyütülecek. İstasyonlar ise yeni araçlara göre büyütülerek revize edilecek. Hem yeni araçların alımı hem de istasyonların büyütülmesi için çalışmalar devam ediyor.

ŞEHİR HASTANESİ HATTI AÇILIYOR

Öte yandan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yarın hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile saat 12.00’de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı hizmete girecek. 3,1 kilometrelik yeni hat ile mevcut tramvay hattı daha da uzayacak. Şehir Hastanesi’ne ulaşımın 15 dakikaya düşeceği yeni hatta; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyon olacak ve günde 210 bin kişi taşınabilecek.

SIRADA KOCAELİ STADYUMU HATTI VAR

Akçaray yeni dönemde Kocaeli Stadı’na kadar uzayacak. Alikahya Stadyum Hattı projesi 3,8 kilometre uzunlukta ve iki etapta oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlendi. Projenin toplamda 600 takvim gününde tamamlanması hedefleniyor. Yeni hatta 6 durak yer alacak. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları da yapılacak. Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracak projede ilk kazma 7 Mart’ta vuruldu.

Kaynak: Bülten