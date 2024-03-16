MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

Kaynak: CNN TÜRK