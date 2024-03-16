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TCMB faiz kararını açıklayacak

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 21 Mart Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmuştu.

TCMB faiz kararını açıklayacak mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİ YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Kaynak: TRT Haber

# Türkiye, para, Merkez Bankası, faiz

16 Mar 2024 - 15:12 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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