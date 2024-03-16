Alüminyum fabrikasında feci ölüm: Üzerine malzeme sepeti düştü

Acı olay, Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü. Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.
Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.