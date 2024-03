Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin kutlu davasının pazarlık meselesi olmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde halka seslendi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Erzurum'da bir kez daha siz dadaşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Ecdadımızın nakış gibi işleyerek bir sanat şaheserine dönüştürdüğü Erzurum, bugün yine bir başka güzel. Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıdığı, her delikanlısını dadaşlık töresince yiğitlik adabına yetiştiren Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor.

"Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut"

Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Velhasıl bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut.

"Erzurun, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifliğini üstlenecek"

Şartlar ne olursa olsun, yari bildiği ülkesine, milletine hizmet eden Erzurumlu'nun gönlü daima hoş olmuştur. Üstelik Erzurumlu bu sancak nöbetini tam bin yıldır en küçük bir aksamaya meydan vermeden tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın Anadolu'ya giriş kapısı hep Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların acısına rağmen vatanı korumak için canını dişine takan Erzurumlunun hikayeleri nesiller boyunca birer destan olarak anlatılacaktır. Yine dedim ki sorun bakalım şu anda meydan ne kadar? Rakamı aldım, bugün 40 bin. Cumhuriyetimizin kurucu şehirlerinden olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum.

"31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız?"

Öyleyse şimdi buradan öyle bir ses verin ki, ülkemizin ve dünyamızın neresinde olursa olsun tüm Erzurumlular duysun. Erzurum, eserleriyle, medeniyetimizin harcı Erzurum, sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum, kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttiakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Erzurum'da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için de çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız. Ben karşımda işte böyle bir ruh, böyle bir heyecan, böyle büyük bir adanmışlık görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum.

"Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti ile göstermiş bir partiyiz. Bu anlayışla Erzurum'a 21 yılda güncel rakamlarla 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda, 19 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. 73 spor tesisi inşa ettik. Şimdi de Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için hazırlıklara başladık. Palandöken Kayak Merkezi'miz ile Konaklı Kayak Merkezi'mizi birleştirecek bir projeyle Erzurum'un kış sporları hüviyetini güçlendireceğiz. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplamda 2 bin 32 yataklı 27 hastane dahil 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Bunların arasında 700 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor.

"Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız"

TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan 10 bin 17 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşümde gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz. Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan şehrimizde bugün 4 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 62'sine hizmet veriyoruz. Erzurum'daki 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. 3'ünün yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada, 49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 620 kilometreye çıkardık.

"Bu davayı ancak layıkıyla taşıyabilecekler üstlenebilir"

Biz Erzurum'u severiz ama biliriz ki Erzurum da bizi sever. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde işbirliği içinde çok daha fazlasını eklemek istiyoruz. Erzurum'a çok daha fazla yatırım yapacağız. Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu milletin kökü peygamber efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davası mirasıdır. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki, onu ancak layıkıyla taşıyabilecekler üstlenebilir. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez.

"Özgürlük ortamı birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı"

Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla 6'lı masalara oturanlaradır. Türkiye bizden önceki nesillerle başlayıp bizimle devam eden bizden sonraki nesillerin bir kısmının da yaşadığı sıkıntılı dönemlerden geçerek bugünlere geldi. Bugün doya doya teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamı birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Hele hele dadaş çok daha iyi biliyor. Erzurum çok daha iyi biliyor. Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik, nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde 253 şehidimizin kanı pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatız ettiğini, olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.

Kaynak: AA