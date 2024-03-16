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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

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Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli yağış ile birlikte yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi beklenirken, Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı hadisesi görülecek.

Kaynak: TRT Haber

16 Mar 2024 - 15:41 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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