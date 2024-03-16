Evyapport’ta gemi çarptı, vinçler devrildi

Olay öğle saatlerinde, Körfez ilçesinde bulunan Evyapport Limanı’nda meydana geldi. Limana yanaşan geminin çarpması sonucu konteyner taşımada kullanılan kule vinçler devrildi. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi limana gönderildi.
PERSONEL SAYISI TAM ÇIKTI
Limanda kule vinçlerin devrilmesinin ardından limanda çalışan personel kontrol edildi Personelin hepsine ulaşıldı. Ancak herhangi bir olasılığa karşı devrilen kulenin altına bakıldı.
LİMAN HASAR GÖRDÜ
Geminin vinçlere çarpması nedeniyle liman sahası büyük hasar gördü. Kule vinçler liman sahasında konteyner ve sahada bulunan yüklü malzemelerin üzerine devrildi.
VİNÇLERİN DEVRİLME ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Evyapport Limanı’na yanaşan geminin konteyner taşımada kullanılan kule vinçlere çarpma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Geminin çarpmasıyla 4 vincin bulunduğu yerde 3 vinç ardı ardına yıkıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.