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Çikolata fiyatlarına zam yolda

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Afrika'daki kakao krizi çikolata üretimini etkiledi. Peki, bu fiyatlara zam olarak yansıyacak mı? Çikolata Uzmanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu anlattı. Kakao çekirdeğinde yaşanabilecek bir senaryo ise ağızların tadını daha da kaçıracak cinsten.

Çikolata fiyatlarına zam yolda mask
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Afrika'daki kakao krizi çikolata üretimini etkiledi. Çikolata Uzmanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, bunun nedenlerini ve fiyatlara olası yansımasını Haber Global'de değerlendirdi.

Tunaoğlu, "Yüzde 30-35'lerde azalma var kakaoda. Daha henüz belirlenmeyen bir virüsten bahsediliyor ama tanımlanmış durumda değil. İklim krizi ve Ukrayna savaşı kaynaklı gübrenin gidememesinden meyvelerde düşüş var. Bu da dünya genelinde yüzde 10'luk tüketim azalmasıyla sonuçlanabilir. Bu seneki hasat bitti. Tablo kötü durumda. Bildiğimiz bir şey varki limanlara ulaşan 400-500 bin tonluk çekirdek azalması var. Bu da kakao çekirdeği fiyatlarına yansıdı" dedi.

"ZAMDAN DAHA KÖTÜSÜ ULAŞMAK DA ZORLAŞABİLİR, İÇİNE BİTKİSEL YAĞLAR KARIŞABİLİR"

Tunaoğlu, zamlar konusunda şöyle konuştu:

"Kısa vadede kakaonun tonuna yüzde 140'lık bir zam gelmişti ama bizim gibi üreticilerin pozisyonları olduğu için fiyatlara daha yansımadı. Önümüz bayram. Türkiye'de üretimin artmasını bekliyoruz. Karlılık stratejisi değişti ama hazirandan sonraki dönemde bu fiyatlara söylediğim oranlarda yansıyabilir. Fiyatlara yansımasının dışında çikolataya ulaşım da zorlaşabilir. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Fiyat ve ulaşım stratejilerine üreticilerin dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde çikolataların içine istenmeyen bitkisel yağlar karışabilir. Beklenmeye sonuçlar gelebilir. 2024'ün ikinci çeyreğinde fiyatlara fark edilir bir zam olacak böyle görünüyor."

Kaynak: Haber global

# Türkiye, VAR

16 Mar 2024 - 16:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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