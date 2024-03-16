Gram altında dikkat çeken senaryo

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Ortalık kızışacak' başlıklı haftalık değerlendirme ve kısa-orta-uzun vadeli tahmin videosunda altın tarafında yaşanan belirsizliğe dikkat çekerken gelecekte altın yatırımı için çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İslam Memiş, gram altın için rekor üstüne rekor kırsa da gelecek için karamsar bir tablo çizdi.

"BU PİYASA KUMAR DEĞİL, YATIRIM PİYASASI"

Borsa tarafındaki performansı değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul 8828 puandan haftayı tamamladı. Yüzde 0.62'lik değer kaybı vardı. Fitch, Türkiye'nin kredi noturunu artırdı. Borsada rekorlar olacak beklentisi vardı. Ben de 8400-9400'ü takip edin, düzeltmeler bitmedi demiştim. Pazartesi günü 9358'ye kadar yükseldi ama şu anda 8828 puan. Yükseklişler kalıcı olmadı. Hikaye not artırımında değilmiş. Satışlar burada bitmemiş yani. Özellikle TL bazlı işlem yapanlar dikkat etsin. Dolar bazlı ve altın bazlı maliyet yapmalarını öneriyorum. Borsa tarafında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Kaldıraçlı işlem, kredili işlem yapmayın. Bu piyasa kumar değil, yatırım piyasası. Gücün yetmiyorsa akıllı ol, kaşınma. Borsa, kulaktan dolma bilgilerle girilecek bir piyasa değil" dedi.

"EKONOMİ YÖNETİMİ İLE PİYASA ARASINDA ZITLAŞMA VAR"

İslam Memiş, dolar ve euro tahminlerini açıklarken, ekonomi yönetimi ile piyasa arasındaki zıtlığı yorumladı: "Dolar 32.20 lirada. Bu taraftaki beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Döviz kurları genel itibarıyla yükseliş trendinde. Dolarda 40-40 bandı, euro/TL kurunda 50 seviyeyi bekliyoruz. Ekonomi yönetimi ile piyasa arasında bir zıtlaşma, sertleşme başladı. Bu parmak sallamaya geçti bilginiz olsun. Ekonomi yönetimi der ki, biz döviz kurlarının yükselmesine müsaade etmeyeceğiz, gerekirse müdahale ederiz, ihracatçı üzülebilir. Yüksek kur bekleyen ona göre hareket etsin diye açıklamalar geliyor. Piyasa zıttını düşünüyor. Bugünkü gidişat doların 40-45 bandına yükseleceğine işaret ediyor. Bu yıl için yüzde 36 enflasyon açıkladınız ama yüzde 50 aşağısı zor diyor piyasa. Ekonomi yönetimi daha da sertleşiyor ve parmak sallıyor tedbirler alacağız diye. İstediğini kadar dedikodu yapın, bizi yolumuzdan alıkoyamayacaksınız diyor. Bu iyi bir yere gitmeyebilir. Bakalım sonu hayır olsun. Biz alıştık hırpalanmaya ama piyasa bunu sevmez."

"Önümüzdeki hafta bu haftanın tam tersi rüzgar göreceğiz" dediğini anımsatan İslam Memiş, "Ons altın, gram altın, gram gümüş, ons gümüşte geri çekilme olacak uyarılarım vardı. 2155'e kadar gerileyen ons altın gördük. Gram altın fiziki altın tarafında 2438 liradaydı. 2385'e kadar geriledi. Tekrar hızlı yükselişle rekor tazeledi cuma günü gram altın ve 2459 lirayı gördü. Sert geri çekildi, bir gün sonra yani cuma günü de rekor tazeledi. 2500, 2700 ve 3000 lira beklentimiz devam ediyor gram altında. Her ayı rekorlar bizim için sürpriz olmayacak. Ekonomi yönetimi doların yükselmeyeceğini açıklıyor, beraberinde gram altın yükselişte sınırlı kalacak mı, zaman gösterecek. Bu yıl 3000 lirayı görecek diyor gram altın, bakalım" ifadelerini kullandı.

Gram altınla ilgili bu hafta yaşanan soruna parmak basan İslam Memiş, "Gram altın tarafında bu hafta sorunumuz Darphane'nin arz tarafındaki problemleriydi. Çeyrek altın ve cumhuriyet altınında işçilikler vardı. Yine aynı. Gram altın tarafında da işçilikler koyuldu, 1 gram altın piyasada yok. Günün birinde fiziki altından uzaklaştırılan toplum göreceksiniz uyarılarım vardı. 2 yıl geçti, tarih beni haklı çıkardı. Hani'ciler hala fiyat çok yüksek, fiyat ne olur diyor. Akıllı insan da ben altını bulayım da fiyat nasılsa değerini bulacak diyor" dedi.

ALTIN İÇİN KARAMSAR SENARYO

İslam Memiş, altın fiyatlarında işçiliklere dikkat çekti ve ardından altınla ilgili gelecek senaryosunu paylaştı: "Bakanlık geçen yıl 0.25 ve 0.50 gramın işçiliklerini yasakladı. Şimdi de işçilikten kaynaklı altın yok piyasada. Ulaşamıyorsun. Var ama işçilikli. Öyle böyle değil. Gün gelecek paran olacak altın alacaksın ama çeşidi çok az olacak. Yüksek maliyetli olacak. Türkiye'de bir devir kapandı. Düğünlerde altın devrine geçmiş olsun. Artık kapandı. Hediyelik altın devri kapandı. Tabii ki gelinlere 3-5 göstermelik takılacak. 22 ayar değil de 14, 14 ayar değil de 8 ayar olur. Göstermelik takılır ama fiziki altın sahibi olan son nesil olduğumuzu tekrar anımsatmak isterim. Bundan sonra bizim torunlarımız altını ancak müzelerde görecekler. Görecekler, dokunamayacaklar."

İslam Memiş, ons gümüş, gram gümüş, petrol fiyatları ve Bitcoin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, bir 'zam' beklentisini de paylaştı:

"Ons gümüş yüzde 2'lik artışla haftayı tamamladı. 25.31 dolarda. 26 doları bekliyorduk ancak 26 dolar dün görüldü. Ons beklentimiz gerçekleşti gram tarafını bekliyorduk, cuma günü de 26 lira seviyesini kırdı gram gümüş. Gram gümüş 26.23 lira. İkinci direnç seviyemizde sıra. Ons gümüş 28 dolar, gram gümüş 28 lira. Bu noktayı bekleyeceğiz.

Petrol fiyatları da yukarıda. Dolar yüksek, petrol yüksek. Pompa fiyatlarına yeni zamlar kapıda.

Bitcoin 68 bin 047. Yüzde 3.73'lük değer kaybı var. Bu hafta size çok canlar yanacak dedim. Devamı gelecek, çok dikkat edin, çok canlar yanacak. Bugüngü düzende kolay ekmek yemezler.

Dolar endeksi 103 dolar seviyesinde. Haftaya çarşamba Fed faiz kararı var. Çarşamba akşamına kadar piyasayı oyalayacaklar, sıkıcı bir hafta olacak. Çarşamba akşamı ajandanıza yazın. Ben faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyorum ama haziran ile indirim başlar diye düşünüyorum. Altın ve gümüşte düşüşler alım fırsatı."

Kaynak: Haber global