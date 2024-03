Bir porsiyon 400 TL eder mi?

İstanbul'da et döner yapan binlerce büfe ve lokanta arasında ciddi fiyat farkları söz konusu. Beşiktaş ve Taksim Meydanı'ndaki büfelerde 120 gramlık bir porsiyon et döner 210 ile 260 TL arasında değişirken, Kavacık'ta hizmet veren meşhur dönercide ise porsiyon fiyatının 360 TL, dürüm dönerin ise 320 TL'den satıldığını öğreniyoruz. Kapısında kuyruk eksik olmayan dönercide, salata, turşu ve patates ikramı ise ücretsiz. Levent'teki zincir dönerci de ise 120 gram porsiyon döner 410 TL satılıyor. Bu mekanda da dönerle birlikte, salata, turşu ve patates ikramı söz konusu. Zincir dönercide 65 gramlık sandviç dönerin satış fiyatı se 220 TL olarak menüde yer alıyor. Gayrettepe'de bir başka bilindik zincir büfeye fiyatları sorduğumuzda 120 gramlık porsiyon fiyatı 205 TL, 80 gram döner ise 160 TL olarak belirtiliyor.

FİREMİZ ÇOK FAZLA

Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre: Et döner ağırlıklı olarak "dana tranç" olarak bilinen but kısmından yapılırken, 'dana tranç'ın kilogramı ise megakentte 500 ile 650 TL arasında değişiyor. Gayrettepe'deki büfe yetkilisine artan döner fiyatlarını sorduğumuzda, "Bir kilogram tranç maliyeti 600 TL. Ancak bir kilogram etin yüzde 40 firedir. Döner ocağına taktığımız et, akşama kadar 'çeker' yani gramaj kaybı olur. Vatandaş, ocağa takılan dönerin tamamının satıldığını sanıyor ancak yüzde 30-40'lık kısmı firedir" dedi.

Mecidiyeköy'de 20 yılı aşkın süredir et pazarlama ve restoran işletmeciliği yapan Özcan Cebecioğlu ise artan fiyatlara ilişkin sorularımızı yanıtlarken, "İyi döner tranç etten yapılır. Tranç dananın but kısmıdır. Ucuz döner satılıyorsa içine, 'sokum, yumurtalık, kontrnuar, döş, kuyruk yağı katılmıştır. Tranç etinn kilosu 600-650 TL arasında değişiyor. Et piştikçe gramaj kaybeder. 100 kiloluk dönerin 20, 30 kilosu kayıptır" diye konuştu.

Döner fiyatlarındaki artışa ilişkin de bilgi veren Cebecioğlu, "Esnaf dükkan kiraları, işçi maaşları, elektrik ve vergi masraflarının altından kalmayacak durumda. Bugün 400 TL'den aşağı et döner yiyen varsa, tranç değil, karışık bir ürün yediğini bilmeli" ifadelerini kullandı.

ETİN KİLOSU 55 TL

Beşiktaş'ta 30 yıldır döner kesen Yusuf Usta da, iyi dönerin pahalı olduğunu dile getirirken, şunları söyledi: "Biz taktığımız ürüne tranç ve aralara kuzu sırtından parça koyarız. Böylelikle et kuru olmadığı gibi, lezzetlenir. Birçok dönerci, sattığı ürüne kuzu sırt yerine kuyruk yağı katıyor. Bugün dönere taktığımız bir kilogram etin fiyatı 550 TL. Kira, personel maaşları, elektrik faturaları katlandı. Bir kilo dönerden, 120 gramlık 6 porsiyon çıkıyor. Her bir kilogramda 300 gram kaybımız var. "

Kaynak: Haber global