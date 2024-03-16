Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Mar 2024 - 16:22- Asayiş G:

Kocaeli’de feci olay, İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca’da işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği öğrenilemeyen şüpheli tarafından pusu kurularak tabancayla vuruldu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken zanlı, Esen'i tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli’de feci olay, İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü mask
Kocaeli’de feci olay, İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokakta bulunan site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), sokak başında arabasında bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kocaeli’de feci olay, İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü
Kocaeli’de feci olay, İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü

Kaynak: İHA

# kadın, çalışma, polis

16 Mar 2024 - 16:22 Kocaeli/ Darica- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

. - Ramazan ayına hiç hürmet yok insanlar şeytandan daha şeytan olma derdinde hâlbuki dünya bir gündür

Dün gitti ulaşamazsın

Yarına çıkmayabilirsin

O yüzden bugünü iyilik yaparak değerlendir

Allah CC ailesine sabır versin inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 16:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Tombala oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza mask
Tombala oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza
Kasten yaralama suçundan aranıyordu mask
Kasten yaralama suçundan aranıyordu
Türkiye'de para aklamaya çalışan örgüt lideri yakalandı mask
Türkiye'de para aklamaya çalışan örgüt lideri yakalandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı
Refüje giren araç bariyeri biçti: 1 yaralı mask
Refüje giren araç bariyeri biçti: 1 yaralı
6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına: "Ona tokat atın" mask
6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına: "Ona tokat atın"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL