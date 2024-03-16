Darıca GB deplasmanda kaybetti: 1-0

DEVRE GOLSÜZ BİTTİ
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Darıca Gençlerbirliği deplasmanda oynadığı maçta grubun favori ekiplerinden Bornova 1877 ile karşı karşıya geldi. Sarı yeşilliler ilk yarısı golsüz biten maçın 58.dakikasında Emre Akbulut’un attığı gole engel olamadı. Darıca Gençlerbirliği bu golle rakibine 1-0 mağlup oldu ve düşme hattından uzaklaşamadı.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.