Ramazan ayında kabızlık sorununa doğal çözüm!

Mübarek Ramazan ayında birçok vatandaş oruç ibadetini yerine getiriyor. İftarı açan vatandaşların sahura kadar tükettikleri besinler metabolizma açısından oldukça önemli. Uzmanlar, iftar ve sahurda olduğu kadar bu süre arasında tüketilen ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte kabızlık sorununa iyi gelen besinler:

KURU ERİK

Kuru erik, kabızlığa iyi gelen besinlerdendir. Lif bakımından zengin olan kuru erik bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Bağırsakları yumuşatıcı etkisiyle, dışkının daha kolay hareket etmesini ve kabızlığın hafiflemesini sağlar. Uzmanlar, kabızlık sorununun önüne geçmek isteyenlere günde 5 adet kuru erik tüketmesini öneriyor. Ayrıca 5 adet kuru eriği yıkayıp temizlendikten sonra 1 büyük bardak suyun içine atıp oda sıcaklığında 1 gece bekletebilirsiniz. Günde 1 bardak tükettiğinizde bu sorundan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

KETEN TOHUMU

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumu, tam bir lif kaynağıdır. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, tansiyon dengesini ayarlar, kemik kütlesinin korunmasını sağlar. Taze çekilmiş keten tohumu sindirim sistemini de destekler.

YOĞURT

Ev yoğurdu içerdiği prebiyotik nedeniyle tuvalete çıkma alışkanlığını düzenlemeye yardımcı olur.

TURŞU

Prebiyotik ve sindirim enzimleri içeren turşu gibi fermantasyon geçirmiş sebzeler de bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

SEBZELER

Lif ve magnezyum yönünden zengin olan lahana, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler çiğ tüketildiğinde su ihtiyacınızı da destekler.

AVOKADO

Vitamin ve mineral açısında zengin olan avokado kan şekerini düzenler. Öte yandan içeriğinde bulunan magnezyum da kasları rahatlatır.

BU HATALAR KABIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Sindirim sisteminin normal işleyişindeki bozukluklardan kaynaklanabilen kabızlık, çeşitli nedenlerden da dolayı ortaya çıkabilmektedir.

İşte kabızlığın en yaygın sebepleri:

Lif oranı düşük gıdılar tüketmek,

Su tüketiminin yetersiz olması,

Hareketsiz yaşam tarzı,

Antidepresanlar başta olmak üzere bazı ilaçlar,

Hormonal değişiklikler,

Depresyon,

Stres.

Kaynak: CNN TÜRK