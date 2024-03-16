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“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek”

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Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, hemşehrilerini ziyaret ederek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek” mask
“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek”
“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek”
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Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, mahalle ve ev ziyaretlerinde hemşehrileri ile buluştu. Değirmendere ve Donanma Mahallesi’ndeki hemşehrileri ile bir araya gelen Sezer, “31 Mart akşamı sandıkta Cumhur İttifakı’na Gölcük’ten gelecek büyük destek ile eser belediyeciliği devam edecek” dedi.

“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek”

 

OTOPARK SORUNUNA NEŞTER

Yeni dönemde Değirmendere Kurban Deresi’nin ıslah edileceğini ifade eden Sezer, “Gölcük’e yeni sosyal yaşam alanı kazandıracağımız Donanma Parkı’nda, Telekom yanında açık otopark, Merkez Kentsel Dönüşüm Alanında ve Çiftlik Mahallesi’nde ise kapalı otoparklar inşa ederek ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

 

“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek”

YENİ GENÇLİK MERKEZLERİ

Geride kalan hizmet yılında olduğu gibi yeni dönemde de Gölcük’te toplumun her kesimine dokunacak çalışmalara imza atacaklarını söyleyen Sezer, “Değirmendere ve Gölcük merkezinde; mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait alanlar ve kiralanacak binalarda, gençlerimizin sportif ve kültürel faaliyetlerini yapabileceği gençlik merkezlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapacağız” diye konuştu.

“Gölcük’te eser belediyeciliği devam edecek”

Kaynak: Bülten

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16 Mar 2024 - 16:41 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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