Tüzük, geçici başkan olarak Rafet Kırgız’ı işaret ediyor

EN KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISI

Kocaelispor tüzüğüne bakıldığında boşalan başkanlık görevini geçici olarak başkan yardımcıları arasında yönetimde en kıdemli olan kişi yürütür deniyor. Yönetim kurulunda Bilal Acar, Selim Ordu, Metin Dan ve Recep Durul as başkan, Mevlüt Ağra ise üye olarak yer alıyor. Diğer tüm yöneticiler başkan yardımcısı.



15 GÜNDE KARAR, 45 GÜN İÇİNDE KONGRE



Yönetimde başkan yardımcıları içinde en kıdemli olan Rafet Kırgız. Bu durumda tüzük gereği geçici başkanlık görevini Kırgız’ın üstlenmesi gerekiyor. Bu arada yönetimin en geç 15 gün içinde kongre kararı alması, karar alındıktan 30 gün içerisinde de olağanüstü genel kurula gitmesi gerekiyor.



İŞTE İLGİLİ TÜZÜK MADDESİ:



MADDE: GÖREV SÜRELERİ-Kulüp başkanının istifa, vefat veya herhangi bir nedenle boşalması durumunda yönetim kurulu görevine devam eder. Ancak kulüp başkanlığının boşaldığı tarihten itibaren olağan genel kurul tarihine 6 aydan daha az bir sürenin kalması halinde en geç 15 gün içinde olağan genel kurul tarihinde kadar görev yapmak üzere başkanlık görevi süresi sonuna kadar yönetim kurulu kararı ile başkan vekilleri/ vekilleri tarafından birisi tarafından başkan vekilleri yok ise başkan yardımcısı-yardımcılarından, başkan vekilleri, Başkan yardımcılarının 1’den fazla olması halinde yönetim kurulu üyeliğinde kıdemi en fazla olan, eşitlik halinde kulüp üyeliğinde kıdemi en fazla olan birisi tarafından yürütülür. Eğer kulüp başkanının istifa, vefat veya herhangi bir nedenle boşalması ve olağan genel kurul tarihine 6 aydan daha uzun bir sürenin kalması halinde ise yönetim kurulu kararı ile yine gen geç 15 gün içinde ve yukarıda yer alan aynı usulle öncelikli olarak başkan vekili/ vekilleri veya başkan yardımcısı/yardımcılarından birisi kulüp başkanı olarak belirlenir ve kulüp başkanının belirlenmesinden sonraki en geç 30 gün içinde de yönetim kurulu tarafından olağanüstü seçimli genel kurul yapılmak üzere ana tüzük hükümlerine uygun olarak genel kurul yapılır.