Devasa vinçlerin devrildiği limandaki hasar havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki yabancı bandıralı gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 kule vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sıra ve büyük gürültüyle devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Olayda yaralı olmazken, liman sahası ve vinçlerin üstüne devrildiği konteyner büyük hasar aldı.
Limanda meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde devrilen konteynerlerin ezildiği, liman sahasında da hasarın oluştuğu görüldü.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.