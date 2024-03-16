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Vali Yavuz: "Limana yanaşma manevrası yapan geminin vinçlere çarpması sonucu kaza meydana geldi"

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geminin kıyıda bulunan vinçlere çarparak devirdiği kazayla ilgili, "Limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup, yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir" dedi.

Vali Yavuz: "Limana yanaşma manevrası yapan geminin vinçlere çarpması sonucu kaza meydana geldi" mask
Vali Yavuz: "Limana yanaşma manevrası yapan geminin vinçlere çarpması sonucu kaza meydana geldi"
Vali Yavuz: "Limana yanaşma manevrası yapan geminin vinçlere çarpması sonucu kaza meydana geldi"
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Dehşet anları kameralara yansırken yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun."

Vali Yavuz:

Vali Yavuz:

Vali Yavuz:

Kaynak: İHA

# Kocaeli, sosyal, Körfez

16 Mar 2024 - 18:40 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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