Bağdatspor 90+2’de güldü

ÇAYIROVASPOR 2-1 ÖNE GEÇTİ

Play-Off’ta ilk hafta yenildikten sonra oynadığı iki karşılaşmayı kazanan, liderliğe yükselen Çayırovaspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Bağdatspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Bağdatspor, 60.dakikadan sonra maça ağırlığını koydu, Mehmet ile eşitliği sağladı. 90+2’de ise serbest atışta ileri çıkan stoperi Bedirhan Bahar’ın golüyle de 3 puanın sahibi oldu. Çayırovaspor’un gollerini Furkan Atmaca ve Tunahan Ergül attı.