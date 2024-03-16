Bağdatspor 90+2’de güldü

ÇAYIROVASPOR 2-1 ÖNE GEÇTİ
Play-Off’ta ilk hafta yenildikten sonra oynadığı iki karşılaşmayı kazanan, liderliğe yükselen Çayırovaspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Bağdatspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Bağdatspor, 60.dakikadan sonra maça ağırlığını koydu, Mehmet ile eşitliği sağladı. 90+2’de ise serbest atışta ileri çıkan stoperi Bedirhan Bahar’ın golüyle de 3 puanın sahibi oldu. Çayırovaspor’un gollerini Furkan Atmaca ve Tunahan Ergül attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.