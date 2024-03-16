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Bağdatspor 90+2’de güldü

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta 4.haftanın en önemli maçı Çayırovaspor ile Bağdatspor arasındaydı. Çayırova Stadı’nda oynanan maçı konuk Bağdatspor 90+2’de attığı golle 3-2 kazandı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Bağdatspor 90+2’de güldü mask
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ÇAYIROVASPOR 2-1 ÖNE GEÇTİ

Play-Off’ta ilk hafta yenildikten sonra oynadığı iki karşılaşmayı kazanan, liderliğe yükselen Çayırovaspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Bağdatspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Bağdatspor, 60.dakikadan sonra maça ağırlığını koydu, Mehmet ile eşitliği sağladı. 90+2’de ise serbest atışta ileri çıkan stoperi Bedirhan Bahar’ın golüyle de 3 puanın sahibi oldu. Çayırovaspor’un gollerini Furkan Atmaca ve Tunahan Ergül attı. 

# hafta

16 Mar 2024 - 18:43 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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