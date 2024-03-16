Karamürselspor Körfez’den üç puanı kaptı

Esentepe Stadı’nda oynanan maçta 15.dakikada Karamürselspor atağında Körfez GB stoperi Emre Şen topu kendi kalesine gönderdi. Karamürselspor, bu golle maçtan 3 puanla ayrıldı. İlk üç maçından beraberlikle ayrılan Karamürselspor, Play-Off’ta ilk galibiyetini almış oldu. İlk hafta sahasında Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yenen Körfez GB, ise sonraki üç maçından da mağlup ayrıldı.