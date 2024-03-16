Karamürselspor Körfez’den üç puanı kaptı

Esentepe Stadı’nda oynanan maçta 15.dakikada Karamürselspor atağında Körfez GB stoperi Emre Şen topu kendi kalesine gönderdi. Karamürselspor, bu golle maçtan 3 puanla ayrıldı. İlk üç maçından beraberlikle ayrılan Karamürselspor, Play-Off’ta ilk galibiyetini almış oldu. İlk hafta sahasında Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yenen Körfez GB, ise sonraki üç maçından da mağlup ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.