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Gölcük Karadenizspor finalde

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U-14 yaş grubunda ilimizi Edirne’de temsil eden Gölcük Karadenizspor, Cumartesi günü grup birinciliği için karşılaştığı Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 yendi, finale yükseldi.

Uğur Uludağ
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Gölcük Karadenizspor finalde mask
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FİNAL PAZAR GÜNÜ LÜLEBURGAZ İLE

 Sarı-Siyahlı ekip, Pazar günkü finalde Lüleburgaz ile 13.00’de karşılaşacak. Edirne’de oynanan maçta ilk yarıyı temsilcimiz, Emre Gürsel, Yusuf Arslan ve Uğur Tepegöz’ün attığı gollerle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda final maçını düşünerek bir çok önemli futbolcusunu çıkaran Karadenizspor, oyunu yavaşlattı. Bu yarıda Kapaklıspor bir gol bulup farkı ikiye indirse de, temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı.

16 Mar 2024 - 19:40 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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