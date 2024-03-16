Gölcük Karadenizspor finalde

FİNAL PAZAR GÜNÜ LÜLEBURGAZ İLE
Sarı-Siyahlı ekip, Pazar günkü finalde Lüleburgaz ile 13.00’de karşılaşacak. Edirne’de oynanan maçta ilk yarıyı temsilcimiz, Emre Gürsel, Yusuf Arslan ve Uğur Tepegöz’ün attığı gollerle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda final maçını düşünerek bir çok önemli futbolcusunu çıkaran Karadenizspor, oyunu yavaşlattı. Bu yarıda Kapaklıspor bir gol bulup farkı ikiye indirse de, temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.