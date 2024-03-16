Gölcük Karadenizspor finalde

FİNAL PAZAR GÜNÜ LÜLEBURGAZ İLE

Sarı-Siyahlı ekip, Pazar günkü finalde Lüleburgaz ile 13.00’de karşılaşacak. Edirne’de oynanan maçta ilk yarıyı temsilcimiz, Emre Gürsel, Yusuf Arslan ve Uğur Tepegöz’ün attığı gollerle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda final maçını düşünerek bir çok önemli futbolcusunu çıkaran Karadenizspor, oyunu yavaşlattı. Bu yarıda Kapaklıspor bir gol bulup farkı ikiye indirse de, temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı.