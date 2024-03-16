Büyükşehir'den esprili Hat 41 paylaşımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hat 41K'yi hizmete aldı. Hafta sonu yapılacak seferlerin ardından Pazartesi günü yarım saatte bir seferler yapılacak. Büyükşehir Hat 41K için sosyal medyada esprili bir paylaşım yaptı. Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne kullanılarak, "En büyük o mu?" sorusuna, "En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük" diye yanıt verilerek, Hat 41K'de sefer yapan körüklü otobüslerin büyüklüğüne atıfta bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi