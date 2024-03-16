Büyükşehir'den esprili Hat 41 paylaşımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hat 41K'yi hizmete aldı. Hafta sonu yapılacak seferlerin ardından Pazartesi günü yarım saatte bir seferler yapılacak. Büyükşehir Hat 41K için sosyal medyada esprili bir paylaşım yaptı. Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne kullanılarak, "En büyük o mu?" sorusuna, "En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük" diye yanıt verilerek, Hat 41K'de sefer yapan körüklü otobüslerin büyüklüğüne atıfta bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.