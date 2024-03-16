Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’te, 16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes Ağırlar toprağa verildi.

16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi mask
16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi
16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Yeşilova Mahallesi’nde oturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Erdem Ağırlar'ın oğlu İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mücahit Enes Ağırlar, dün akşam rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Mücahit Enes’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mücahit Enes yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mücahit Enes Ağırlar, bugün İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Camii’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da katılırken, “Daha 16 yaşında, hayatının baharında, kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Erdem Ağırlar'ın oğlu Enes’i ebediyete uğurladık. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına derin başsağlığı ve sabır diliyorum.” İfadelerini kullandı. 

16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi
16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi

16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, tahir büyükakın

16 Mar 2024 - 21:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu mask
Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu
Bir porsiyon 400 TL eder mi? mask
Bir porsiyon 400 TL eder mi?
Çikolata fiyatlarına zam yolda mask
Çikolata fiyatlarına zam yolda
Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı mask
Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz mask
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz
16 yaşında kalbine yenildi mask
16 yaşında kalbine yenildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL