16 yaşında hayatını kaybeden Mücahit Enes toprağa verildi

İzmit Yeşilova Mahallesi’nde oturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Erdem Ağırlar'ın oğlu İzmit İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mücahit Enes Ağırlar, dün akşam rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Mücahit Enes’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mücahit Enes yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden Mücahit Enes Ağırlar, bugün İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Camii’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da katılırken, “Daha 16 yaşında, hayatının baharında, kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Erdem Ağırlar'ın oğlu Enes’i ebediyete uğurladık. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına derin başsağlığı ve sabır diliyorum.” İfadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.