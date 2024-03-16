Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) Yaşam Derneği, Derince Yelken Restaurant’ta üyeleriyle birlikte iftar programı gerçekleştirdi. İftar programında konuşma gerçekleştiren Dernek Başkanı Nesrin Atar, “Yaşantımızı tek kolay hale getirmenin yolu glütensiz yaşamak. Hastalık bizim hayatımızı çok zorlaştırıyor.” ifadelerini kullanarak farkındalık çağrısı yaptı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu mask
Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu
Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇÖLYAK DERNEĞİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

Kocaeli Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) Yaşam Derneği, Derince Yelken Restaurant’ta üyeleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına ayrıca Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS) üyeleri ve davetliler katıldı. İftar yemeği sonrasında KOBİDOS üyelerine yaptıkları ‘Glutensiz yaşam turu’ sebebiyle plaket takdim edildi.

KOBİDOS 800 KOLİYİ DEPREM BÖLGESİNE GÖTÜRDÜ

KOBİDOS tarafından bu yıl 3. kez gerçekleştirilen “Glütensiz yaşam turu” kapsamında pedallar 6 Şubat deprem bölgesindeki çölyak hastaları için çevrildi. KOBİDOS üyeleri deprem bölgesinde 0-18 yaş aralığında bulunan hastalara Kocaeli Çölyak Derneği ve sponsor firmalar tarafından üretilen glutensiz ürünleri ulaştırdı. KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar, “Adana, Osmaniye, Maraş, Gaziantep, Kilis’e gittik ve Antakya’da final yaptık. Bu illerde toplamda 800 koli glutensiz ürün hediye edildi. Bisikletçilerin tamamı gönüllü olarak buraya katılıyor. Haziran ayında dördüncüsü gerçekleştireceğiz.” dedi.

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu

YAŞAMIZI TEK KOLAYLAŞTIRMA YOLU GLUTENSİZ YAŞAMAK

Kocaeli Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar yaptığı konuşmada, “Çölyak genetik bir hastalıktır. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Bir ürün alırken normal gıda fiyatının yaklaşık 4 katı bir ücrete ulaşabiliyoruzYaşantımızı tek kolay hale getirmenin yolu glütensiz yaşamak. Bu bizim hayatımızı çok zorlaştırıyor. Çölyak bulaşıcı bir hastalık değildir. KOBİDOS olarak depremzede çocukların yanında yer aldınız. Hepiniz çok özelsiniz. YEDEP projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz proje ile 800 çocuğa ulaştık. Çocukların ve ailelerin mutluluğunu aldıkça sizler orada gururlandınız.”

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu

KOBİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Deprem bölgesine yardım götüren KOBİDOS üyeleri; Tuğberk Atar, Hüseyin Gül, Meltem Ertan Şeras, Mine Eyüpoğlu Köktürk, Sinan Pestil, Orhan Demirtaş, Fikri Polat, Hilmi Sakallı, Turan Demirtaş, Şerif İlhan Kaya, Metin Gündoğdu, Köksal Şeras, Mustafa Subaş, Alihan Köktürk’e ve tüm üyeler adına KOBİDOS’a plaket takdim edildi. KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar’da Çölyak Derneği ve PKU Derneği Başkanı Nesrin Atar’a plaket verdi. 

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu
Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu

# Kocaeli, iftar

16 Mar 2024 - 21:15 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu mask
Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu
Bir porsiyon 400 TL eder mi? mask
Bir porsiyon 400 TL eder mi?
Çikolata fiyatlarına zam yolda mask
Çikolata fiyatlarına zam yolda
Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı mask
Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz mask
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz
16 yaşında kalbine yenildi mask
16 yaşında kalbine yenildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL