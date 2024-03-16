Kocaeli Çölyak Derneği üyeleri ve aileleri iftarda buluştu

ÇÖLYAK DERNEĞİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

Kocaeli Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) Yaşam Derneği, Derince Yelken Restaurant’ta üyeleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına ayrıca Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS) üyeleri ve davetliler katıldı. İftar yemeği sonrasında KOBİDOS üyelerine yaptıkları ‘Glutensiz yaşam turu’ sebebiyle plaket takdim edildi.

KOBİDOS 800 KOLİYİ DEPREM BÖLGESİNE GÖTÜRDÜ

KOBİDOS tarafından bu yıl 3. kez gerçekleştirilen “Glütensiz yaşam turu” kapsamında pedallar 6 Şubat deprem bölgesindeki çölyak hastaları için çevrildi. KOBİDOS üyeleri deprem bölgesinde 0-18 yaş aralığında bulunan hastalara Kocaeli Çölyak Derneği ve sponsor firmalar tarafından üretilen glutensiz ürünleri ulaştırdı. KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar, “Adana, Osmaniye, Maraş, Gaziantep, Kilis’e gittik ve Antakya’da final yaptık. Bu illerde toplamda 800 koli glutensiz ürün hediye edildi. Bisikletçilerin tamamı gönüllü olarak buraya katılıyor. Haziran ayında dördüncüsü gerçekleştireceğiz.” dedi.

YAŞAMIZI TEK KOLAYLAŞTIRMA YOLU GLUTENSİZ YAŞAMAK

Kocaeli Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar yaptığı konuşmada, “Çölyak genetik bir hastalıktır. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Bir ürün alırken normal gıda fiyatının yaklaşık 4 katı bir ücrete ulaşabiliyoruzYaşantımızı tek kolay hale getirmenin yolu glütensiz yaşamak. Bu bizim hayatımızı çok zorlaştırıyor. Çölyak bulaşıcı bir hastalık değildir. KOBİDOS olarak depremzede çocukların yanında yer aldınız. Hepiniz çok özelsiniz. YEDEP projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz proje ile 800 çocuğa ulaştık. Çocukların ve ailelerin mutluluğunu aldıkça sizler orada gururlandınız.”

KOBİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Deprem bölgesine yardım götüren KOBİDOS üyeleri; Tuğberk Atar, Hüseyin Gül, Meltem Ertan Şeras, Mine Eyüpoğlu Köktürk, Sinan Pestil, Orhan Demirtaş, Fikri Polat, Hilmi Sakallı, Turan Demirtaş, Şerif İlhan Kaya, Metin Gündoğdu, Köksal Şeras, Mustafa Subaş, Alihan Köktürk’e ve tüm üyeler adına KOBİDOS’a plaket takdim edildi. KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar’da Çölyak Derneği ve PKU Derneği Başkanı Nesrin Atar’a plaket verdi.