Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Çankaya Üniversitesi: 104

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 20, Gergana Ivanova 14, Sierra Lashe Calhoun 19, Derya Kavak 6, Ayşe Cora 8, Özge Özışık 6, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 3, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 3
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Çankaya Üniversitesi: Heja Yıldırım, Nisanur Barmakçı 5, İlayda Derman 4, Shatori Walker 27, Nathalie Fontaine 22, Ayşenaz Kurtuldum 5, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 12, Brooke Mccarty 12, Fatma Dikmen 3, Melike Tuğba Oral 5
Başantrenör: Hasan Çağrı Özek
1. Periyot: 25-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 50-35 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 87-66 (İzmit Belediyespor lehine)
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.