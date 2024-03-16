Merkez Bankası'ndan bankalara talimat! Uzman isim değerlendirdi

Merkez Bankası, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını, ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltti. Bankacılık sisteminde de Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atıldı.

O kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı.

Bu nedenle kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi konu ile ilgili, “Enflasyonla mücadele durumu söz konusu. Kredi kartı kullanımındaki artışın enflasyonun çok ötesinde olması. Bu tüketimi destekliyor, enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Kredi kartından avanstan kredi kullanılarak elde edilen kaynağın dövize gitmesi döviz talebini artıracaktır. Bunu önlemek amacı ile alındı. Doğru bir adım. Amaç burada avans kullanımı kısıtlamak. Tüketimi destekleyecek parametreleri mümkün olduğunca azaltma durumu söz konusu” ifadelerini kullandı.

Karar, ilave sıkılaşma adımları kapsamında ve ihtiyaç kredisi faizine uyum amacıyla alındı. Bunun yanı sıra Merkez Bankası, bankalara yeni bir uygulama talimatı daha gönderdi. Bankalara, şirketlerin Türk lirası payını artırma hedefi getirildi. Tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyordu. Yeni kararla birlikte, bankalara tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi.

Bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri de güncellendi. Hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı yükseldi.

Kaynak: İHA