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Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı

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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği”; Ulaşlı Gençlik Merkezi’nde çocuklara eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı mask
Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı
Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı
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Gölcük Belediyesi; “ Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri çocuklara unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Ulaşlı Gençlik Merkezi’ne taşınan etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı interaktif ve gölge tiyatro oyunları ile hem yetişkinler hem de çocuklar, geleneksel Ramazan akşamı atmosferi ile eğlenceye dolu dakikalar yaşadılar.

Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı

RAMAZAN AKŞAMLARI COŞKUSU ULAŞLI’YA TAŞINACAK

İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan ayı Çocuk Şenliği; Bu akşam (16 Mart Cumartesi günü) Yazlık Kültür Merkezi, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı Gölcük Kongre Sarayı, 28 Mart Perşembe günü Gölcük Sanat Galerisi, 29 Mart Cuma günü İhsaniye Düğün Salonu, 2 Nisan Halıdere Meydan, 4 Nisan Perşembe günü Değirmendere Yalı Evleri Amfi Tiyatro son olarak da 06 Nisan Perşembe günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda çocuklarla buluşacak.

Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı
Çocukların Ramazan Akşamları Coşkusu Ulaşlı’ya Taşındı

Kaynak: Bülten

# Ramazan, Gölcük

16 Mar 2024 - 23:15 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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