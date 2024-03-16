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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmasına katıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde partisinin düzenlediği halk buluşması etkinliklerine katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmasına katıldı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmasına katıldı
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Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı.

Ardından Bakırhan, Dilovası ilçesindeki halk buluşmasında partililerle bir araya geldi.

Bakırhan, Dilovası'nda yaşayan halkın belediyeden yeterince hizmet almadığını savunarak, mevcut yönetimin yerini halkçı, toplumcu, çalışan dostu, emekli dostu, kadın ve gençlerin hizmetinde olanların alacağını söyledi.

Kendi belediyelerinde kadın ve gençler için önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Bakırhan, "Dilovası halkımız inşallah 31 Mart'ta demokratik, toplumcu, halkçı, halkı için ucuz ekmek yetiştirmek için uğraşan, çocuklar, kadınlar için ucuz ulaşım sağlayan yoksul olan halkımıza bedava su veren, kültür merkezleri yapan, eğitim merkezleri yapan, kadın arkadaşlarımızın aile ekonomisine katkı sunması için kooperatifler kuran bir anlayışı inşallah Dilovası'nda da ortaya koyarak Dilovası'nı İzmit'in, Marmara'nın, bu bölgenin incisi haline getirmeye söz veriyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmasına katıldı

- İftar programı

Bakırhan, daha sonra partisinin Dilovası ilçesinde bir düğün salonunda yapılan iftar programına katıldı.

Burada konuşan Bakırhan, ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, "barış ayı" diye tabir edilen ramazanda kırgınlıkların, halklar arasındaki sorunların rafa kaldırıldığını, bu ayın insanların ibadet ettiği bir ay olduğunu söyledi.

Dilovası'nın, Türkiye'de sanayi üretiminin en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğuna değinen Bakırhan, ilçenin hak ettiği hizmeti alamadığını ileri sürdü.

Bakırhan, kendilerine gösterilen ilgi karşısında Dilovası'nı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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16 Mar 2024 - 23:19 AA Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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