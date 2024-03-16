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Bakanlık marketlerde harekete geçti

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Tarım Bakanlığı yöresel ürün hilesine geçit vermedi. Gıda kontrollerini artıran bakanlık, etiketsiz satılan toplam 717 kilo sucuk, 332 kilo peynir ve 308 kilo tereyağına el koydu

Bakanlık marketlerde harekete geçti mask
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Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için düzenli gıda denetimlerini yapan  Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı için tüm  Türkiye'de harekete geçti. Başkentte AVM'lere yönelik yapılan gıda kontrollerinde etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu.

7.500 GÖREVLI SAHADA

Gıda satışı yapılan ve toplu yemek yenilen yerleri düzenli olarak denetleyen bakanlık, Ramazan ayının gelmesiyle gıda güvenilirliğini tekrar ele aldı. Ramazan ayı için gıda kontrol mesaisine başlayan bakanlık, Türkiye'nin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü görevlisi ile sahadaki denetimlerini artırdı. Uygunsuz gıda satışı yapanlara gerekli işlemler uygulanırken bakanlık gıda kontrol ekipleri, işletmeleri gezerek vatandaşın sağlığını tehlikeye sokan ürünleri denetliyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bu kapsamda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı AVM'lerde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde izinsiz olarak gıda satışı yapıldığını tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan denetimlerde Ramazan ayını fırsat bilip yöresel ürün adı altında satılan etiketsiz toplam 717 kilo sucuk, 332 kilo peynir ve 308 kilo tereyağına el koyarak İl Müdürlüğü'nde muhafaza altına aldı. Etiketli satışa sunulan zeytinyağı ve tereyağlarından ise numuneler alındı. Denetimler sonucu işletmelere de idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER RAMAZANDA DAHA DA SIKLAŞACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi yaptığı açıklamada denetimlerin daha sıklaşacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını söylemişti. Öte yandan Yumaklı, her fırsatta belirttiği ALO 174 Gıda Hattı'nın vatandaşlar tarafından kullanılmasını bir kere daha hatırlatarak "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" mesajı vermişti.

Kaynak: AA

# Türkiye, Ramazan, HER, çalışma, para, Ankara

16 Mar 2024 - 23:51 - Gündem --- Okunma

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