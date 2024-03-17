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Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu

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Cumhur İttifak AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, hayırlı Ramazanlar ve bereketli kazançlar diledi.

Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu mask
Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu
Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Muammer Aksoy Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Çiftçi, ilçe sakinleriyle de sohbet etti. Başkan Çiftçi’ye esnaf ziyaretinde AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek, sohbet eden Başkan Çiftçi, Çayırovalı esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Esnafların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Çiftçi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da kırmayarak onlarla objektiflere poz verdi.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Program sonunda açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, “Güçlü ve samimi bağlarımızın olduğu esnaflarımıza hayırlı Ramazanlar ve bereketli kazançlar diledik” dedi. Muammer Aksoy Caddesi’ndeki esnaf gezisi kapsamında Çayırovalılarla da sohbet eden Başkan Çiftçi, kendisine iletilen talepleri de not aldı ve çözümü noktasında çalışmaları hayata geçireceklerini dile getirdi. Çiftçi’ye büyük ilgi ve alaka gösteren Çayırovalılar, desteklerini de belirterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu
Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu
Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi esnafıyla buluştu

Kaynak: BÜLTEN

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17 Mar 2024 - 09:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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