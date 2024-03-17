Koronavirüs aşıları temize çıktı

"KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR" İDDİASINA YANIT GELDİ

Kalp krizine neden olduğu iddia ediliyordu. Bilim insanları bu iddialara son noktayı koydu. CNN TÜRK'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Bora Demirçelik, "Bilimsel olarak aşı olanlarda COVID-19'a ait özellikle MRNA aşıları olanlarda kalple ilgili komplikasyonların yani herhangi bir pıhtı atılımının, kalp yetmezliğinin veya kalp kası iltihabının daha az olduğu gösterildi" dedi.

"İDDİALARIN AKSİNE KOMPLİKASYONLARI AZALTIYOR"

COVID-19 aşılarıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri aşıların kalp krizine veya beyinde pıhtı oluşumuna sebep olduğu iddiasıydı. İngiltere, İspanya ve Estonya'dan katılımcıların sağlık verileri 365 gün boyunca izlendi ve araştırma Heart Journal'da yayınlanan çalışmayla virüsü geçiren kişilerde oluşan pıhtı riskinin azaldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Muhammed Bora Demirçelik, "Elimizdeki bilimsel kanıtlar şu anda aşının hem COVID'den koruduğunu hem de aşı olanlarda COVID geçirenlere göre kalple ilgili komplikasyonların daha az olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yapılan bu araştırma ile uzmanlar, COVID aşısının temize çıktığını belirtiyor.

Kaynak: CNNTURK