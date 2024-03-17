Tombala ve kumar oynayan 18 kişiye 115 bin 600 lira ceza

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece tombala ve kumar oynandığı belirlenen kahvehanelere baskın düzenledi. Kartepe’de K.K.’nin işlettiği kahvehanede tombala oynayan 7 kişi yakalanırken, 3 bin liraya el konuldu. 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza kesildi. Kahvehane sahibi K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Gölcük’te kumar oynayan 3 kişi yakalanırken 8 bin 400 liraya el konuldu. 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi. İşyeri sahibi T.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmit’te kumar oynayan 4 kişi yakalanırken, bin 700 liraya el konuldu. 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi. İşyeri sahibi S.P. hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmit’te kumar oynayan 4 kişi yakalanırken, 2 bin 600 lira ve 100 Euro’ya el konuldu. 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi. İşyeri sahibi T.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Niyazi Biçer - at yarışı kumar değilmi,toto l sayısal gibi şekiller kumar değilmi tobalayıda resmileştirsinler tiyatro bitsin..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.