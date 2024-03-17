Yakup Altun Stadında sentetik çim serilecek

Sporun her dalına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Amatör spor kulüplerine çalışacakları birçok stadı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut statların şartlarını iyileştiriyor. Bu kapsamda Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor.
SENTETİK ÇİM SAHA
10 bin m²'lik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edilecek. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapan ekipler, 15 gün içerisinde sentetik çim halıları serecek.
YENİ TESİS BİNASI
Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binası da yükseliyor. Tesis binasının dış cephe mantolaması yapıldı. İçeride seramik döşeme ve kapılar takılıyor. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.