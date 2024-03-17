İstinat duvarı alanı yeşillendirildi

Yuvam Akarca Konutlarındaki apartman blokunun üzerine yıkılan istinat duvarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yeniden inşa edilmişti. Yuvam Akarca 4. Adadaki istinat duvarının çevresinde yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca Yuvam Akarca 4. Adada yapılan çalışmalar kapsamında 196 m³ toprak serimi gerçekleştirildi. Makineler ile tesviye yapılan alana 25 adet defne ve 250 adet Ardıç dikildi. Alan ayrıca ekipler tarafından yeşillendirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.