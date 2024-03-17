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Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, kışın ağır geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor.

Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor mask
Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor
Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor
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Yılın 6 ayı karla kaplı ilçedeki Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığında, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen komando birlikleri eğitim alıyor.

Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

Arama kurtarma faaliyetleri ve operasyon gibi zorlu görevlere hazırlanan komandoların karla kaplı sarıçam ormanlarında dondurucu soğukta gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeği aratmıyor.

Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

Kadın askerlerin de aralarında bulunduğu komandolar, karla kaplı arazide "hedik" (kar ayakkabısı) ile intikal edip hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.

Kardan mevzilerde dondurucu soğukta geceyi geçiriyorlar

Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

Komandolar, yaptıkları iglo, kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu gibi mevzilerde geceyi geçirip, dondurucu soğukta barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımlarını gerçekleştiriyor.

Kayak takımlarıyla da zaman zaman karlı arazileri aşan komandolar, operasyon faaliyetlerinin yanında çığda hayat kurtarmayı da öğreniyor.

Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

Arama ve kurtarma köpeği "Helme" ile çığ tatbikatı yapan komandolar, senaryo gereği kar kütlesi altında kaldığı tespit edilen kişinin kısa sürede yerini tespit etti.

Kayıp kişiye hızlıca ulaşan komandolar, yaralıyı kar motoruyla kara yolunda hazır bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Kayakla araziden indikten sonra hedefleri tam isabetle vuran komandoların dosta güven düşmana korku veren zorlu tatbikatları görüntülendi.

Kaynak: AA

# Türkiye, kadın

17 Mar 2024 - 10:48 - Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Volkan - Sinirlari kapatin sinirlarimizi mayinlayin disardaki askerimizi geri cekin. Sinira robotlu yerin dibinde guncelndirimis kale gibi karakollar yapin ulkemiz icine ve sinirlarimiza yapay zeka destekli kamera ile donatin. Sehit dedigin haberlerdeki 2 dakika ve sayi degil bir baba bir hayat bir evlat

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mart 11:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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