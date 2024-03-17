Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

Haber albümü için resme tıklayın

Yılın 6 ayı karla kaplı ilçedeki Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığında, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen komando birlikleri eğitim alıyor.

Arama kurtarma faaliyetleri ve operasyon gibi zorlu görevlere hazırlanan komandoların karla kaplı sarıçam ormanlarında dondurucu soğukta gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeği aratmıyor.

Kadın askerlerin de aralarında bulunduğu komandolar, karla kaplı arazide "hedik" (kar ayakkabısı) ile intikal edip hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.

Kardan mevzilerde dondurucu soğukta geceyi geçiriyorlar

Komandolar, yaptıkları iglo, kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu gibi mevzilerde geceyi geçirip, dondurucu soğukta barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımlarını gerçekleştiriyor.

Kayak takımlarıyla da zaman zaman karlı arazileri aşan komandolar, operasyon faaliyetlerinin yanında çığda hayat kurtarmayı da öğreniyor.

Arama ve kurtarma köpeği "Helme" ile çığ tatbikatı yapan komandolar, senaryo gereği kar kütlesi altında kaldığı tespit edilen kişinin kısa sürede yerini tespit etti.

Kayıp kişiye hızlıca ulaşan komandolar, yaralıyı kar motoruyla kara yolunda hazır bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Kayakla araziden indikten sonra hedefleri tam isabetle vuran komandoların dosta güven düşmana korku veren zorlu tatbikatları görüntülendi.

Kaynak: AA