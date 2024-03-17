Bahçeli'den önemli açıklamalar: Bölücülere, teröristlere taviz yok

MHP, yerel seçimlere 14 gün kala 14. Olağan Büyük Kurultayını bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Her şeyden evvel söylemeliyim ki böylesi muazzam bir coşkuya şahit olmak şu fani ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir. Mukaddesatımızın kilidi sizlersiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz ömür ömür genişliyor yüksek seferiniz. Yıldırımlar da neymiş taş çıkartıyor güçlü seslenişiniz, Türk ve Türkiye yüzyılını taçlandırıyor ülkü seferberliğiniz. Hepinizi en derin hissiyatımla birlikte hürmet ve muhabbetle selamlıyor, 14’üncü olağan büyük kurultayımıza hoş geldiniz diyorum.

Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden aziz vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyalarımızla hayatla varlık mücadelesi veren muhterem kardeşlerimi selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türkiye’miz hamd olsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gazilerimizin insanüstü fedakarlıkları, yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizledir. Kurucu genel başkanımız Alparslan Türkeş Bey’in kutlu emanetleri kalbimizin tahtındadır.

Bir ananın iki oğlu bir amacın iki kolu o da ulu bu da ulu Azerbaycan Türkiye diyerek tek millet iki devlet gerçeğini Türkistan’ın özlemleri ile kenetleyen bahtiyar aramızdadır. Yılandan, çiyandan yoldaş olur mu sorusu ile taşları yerinden oynatan ve yüreğindeki inci sızıyı dize döken şehriyar aramızdadır. Dil ile düğümlenen diş ile çözülemez gerçeğini telaffuz eden Türkçenin medarı iftiharı olan Kaşgarlı Mahmud aramızdadır. Edep aklın tercümanıdır herkes edebi kadar akıllı akıllı kadar şerefli, şerefli kadar değerlidir mesajı ile mütekamil ahlakını ibra eden Hazreti Mevlana aramızdadır. Türk milletinin kutup başı olan milli gökyüzümüzde süheyl yıldızı gibi parlayan bütün değerlerimiz aramızdadır mücadeleleri mücadelemiz hedefleri hedeflerimizdir.

BÖLÜCÜLERE, TERÖR SEVİCİLERE TAVİZ YOK

Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin kızıl çıksın, yeni yüzyıla Türkiye’nin damgasını vurmazsak gök girsin kızıl çıksın. Türk ve Türkiye sevdamızdan vazgeçersek gök girsin kızıl çıksın. Halktan, hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın. İç ve dış husumet cephesine boyun eğersek gök girsin kızıl çıksın. Türk milletine kem gözlerle bakanları affedersek gök girsin kızıl çıksın. Bölücülere, bölünme rüyası görenlere, terör sevicilere, kurt içinde çakal beslemeyi düşünen akılsızlara taviz verirsek gök girsin kızıl çıksın. Ülke için var olduk bir ülkeye yar olduk yastığımız mezar taşı yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.

Aziz milletimizin Türk İslam aleminin ve sizlerin başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi kurtuluş olan Ramazan’ı şerifi mübarek olsun diyorum. Sadece ağzımızla değil ahlaki tamlıkla A’dan Z’ye her organımızın iştiraki ile oruç ibadetinin hakkını vermeliyiz. Ya gördüğümüz gibi davranmak ya da olduğumuz gibi görünmek bizim fıtratımızdır. Düşündüğü gibi yaşamayan pekala yaşadığı gibi düşünür. Türk fikir ve edebiyat hayatının mütevazi çığırı olan Sezai Karakoç’un açılmış kalplerin önüne geleceğin sayfaları sözü bir yönü ile ne yapacağını bilen nasıl yapacağını bilen niçin yapacağını bilen şuur sahibi dava insanları için söylenmiş gibidir.

Davamız ağırdır önüne gelenin omuzlayıp kaldırması imkansızdır. Davamız zordur ucuz yollardan menfaat umanların harcı değildir. Davamız Türklüğün davasıdır. Davamız mazlumların davasıdır. Gariplerin davasıdır, Allah’ın davasıdır.

NE SÖYLEMİŞSEK YAPTIK

Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk sözleri ile boşuna nefes tüketmedik. Ülkeye sevda ülküye yemin sözü ile boş yere duruş göstermedik ne söylemişsek yaptık ne hedeflemişsek peşinden hiç ayrılmadık. 55 yıldır süregelen dava ve demokrasi mücadelemizde istiklal onurumuzu, istikbal onurumuzu sırtladık. 55 yıl boyunca Çanakkale savunması gibi milli değerlerimizi korkusuzca savunduk.

Kaynak: Milliyet