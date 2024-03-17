Kocaman, Şevkatiye’de destek istedi

TALEP VE İSTEKLERİ DİNLEDİ
Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el bırakmıyor. Hergün farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Kocaman, Şevkatiye Mahallesi’nde de büyük ilgi gördü. Teravih öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Kocaman, talep ve istekleri yerinde dinleyerek bölgeye yapılacak yatırımları anlattı.
MESİRE ALANINI ANLATTI
Başkan Kocaman, “Şevkatiye, Suadiye, Çepni ve Arslanbey Mahallesi’ne hizmet edecek mesire alanı yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize çok güzel bir mesire alanı kazandıracağız. Buradaki gayemiz sadece mesire alanı değil. Bölgemizdeki diğer yatırımların önünü açmak, onlara lokomotif olmak istiyoruz. Artık bu mahallelerimizde de turizm hareketliliğinin yaşanmasını istiyoruz. Bu yüzden bu projemiz öncü bir projedir” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.