Kocaman, Şevkatiye’de destek istedi

TALEP VE İSTEKLERİ DİNLEDİ

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el bırakmıyor. Hergün farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Kocaman, Şevkatiye Mahallesi’nde de büyük ilgi gördü. Teravih öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Kocaman, talep ve istekleri yerinde dinleyerek bölgeye yapılacak yatırımları anlattı.

MESİRE ALANINI ANLATTI

Başkan Kocaman, “Şevkatiye, Suadiye, Çepni ve Arslanbey Mahallesi’ne hizmet edecek mesire alanı yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize çok güzel bir mesire alanı kazandıracağız. Buradaki gayemiz sadece mesire alanı değil. Bölgemizdeki diğer yatırımların önünü açmak, onlara lokomotif olmak istiyoruz. Artık bu mahallelerimizde de turizm hareketliliğinin yaşanmasını istiyoruz. Bu yüzden bu projemiz öncü bir projedir” dedi.

Kaynak: BÜLTEN