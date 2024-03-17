Ölmez: Turizm ve tarıma yatırım yapacağız

KAZIM DİNÇ YANINDAN AYRILMIYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarına ara vermiyor. Hergün farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Erol Ölmez, son olarak Bozburun Mahallesi’nde program gerçekleştirdi. Seçim çalışmasında Erol Ölmez’e; geçmiş dönem sağlık bakanı Kazım Dinç ve Kandıra Belediye eski Başkanı Ünal Köken destek verdi. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol da programda yer aldı.
“TURİZM VE TARIM SIÇRAMA YAPACAK”
İftarın ardından gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, yeni dönemde Kandıra için yapılacak projeleri anlattı. Kandıra’nın gelişmesi ve adının daha çok duyurulması için çalışmalar yapılacağını anlatan Ölmez, turizm ve tarım alanında da önemli adımlar atılacağını belirtti. “Sizlerin desteği ve güveni ile daha çok çalışacağım” diyen Ölmez, “Kandıra’nın hem turizmi hem de tarımı yeni dönemde sıçrama yapacak” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Abdullah Ayyildiz - Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.