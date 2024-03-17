Burak Demirboğa Dünya Şampiyonası’na hazır

İLİMİZDE HAZIRLANDI
Milli takım adına bir çok uluslar arası yarışmalarda temsil eden Burak Demirboğa, aynı zamanda, Olimpiyat kadrosunda da yer alıyor. Artistik buz patenin de küçük yaş gruplarında gösterdiği başarılarla dikkat çeken Burak Demirbağa, büyüklerde Milli takımında değişmez sporcusu oldu. Burak Demirboğa, bugün Kanada’da başlayacak Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.