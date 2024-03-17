Perilerden 113 sayı

ÇANKAYA’YI RAHAT YENDİ

Bir yıl aradan sonra yeniden çıktığı Süper Lig’de müthiş çıkış yapan Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, haftaya lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada girdi. Mavi-Yeşilli ekip, 29. hafta maçında ise düşme hattının hemen üzerinde bulunan Çankaya Üniversitesi’ni konuk etti. Temsilcimiz, ilk yarıyı 15 sayı farkla 50-35 önde tamamladı. Üçüncü ve son periyotta ligde fazla süre alamayan Ferda Yıldız, Derya Kavak ve Özge Özışık gibi isimlere şans veren Mavi-Yeşilli ekip, salondan 113-104 galip ayrıldı.

NORMAL SEZONU TAMAMLADI

Mavi-Yeşilli ekipte, Çankaya Üniversitesi maçında Khaalia Hillsman ve Jaime Nared 20, Lashe Calhoun 19, Başak Altunbey ile Ivanova da 14’er sayıyla kaktı sağladı. 28.maçında 19.galibiyetini aldı. Son haftayı bay geçecek olan İzmit Belediyespor, maç fazlasıyla 47 puanla normal sezonu ikinci sırada bitirdi. Mavi-Yeşilli ekip, şimdi Play-Off’ta oynayacağı rakibini bekleyecek. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Nesibe Aydın ile ÇBK Mersin bulunuyor.

İZMİT BELEDİYESPOR: 113 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 104

SALON: İzmit Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok

İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 20, Gergana Ivanova 14, Sierra Lashe Calhoun 19, Derya Kavak 6, Ayşe Cora 8, Özge Özışık 6, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 3, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 3

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Heja Yıldırım, Nisanur Barmakçı 5, İlayda Derman 4, Shatori Walker 27, Nathalie Fontaine 22, Ayşenaz Kurtuldum 5, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 12, Brooke Mccarty 12, Fatma Dikmen 3, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 25-13

Devre: 50-35

3. Periyot: 87-66