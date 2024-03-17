Kağıtspor’a bir galibiyet daha lazım

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİ
Haftaya düşme hattında giren Büyükşehir Kağıtspor, sahasında ligde 5.sırada bulunan, Play-Off’un iddialı takımlarından Bursa Finalspor’u konuk etti. Maçın ilk çeyreğini 23-19 geride geçen Mavi-Beyazlı ekip, ikinci çeyrekte maça ortak oldu, devreyi de 43-42 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de çekişme devam etti, temsilcimiz 60-58 öndeydi. Son periyotta skoru tutmayı başaran, finali iyi yapan Mavi-Beyazlı ekip, ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.
FENERBAHÇE KOLEJİ İLE OYNAYACAK
Büyükşehir Kağıtspor, 29.maçında 11.galibiyetini aldı, 30 puanla maç fazlasıyla 14.sıraya yükseldi. Temsilcimiz de Coselle Payne 21, Martın Stone 14, Hakan Şanlı 11 ve Eren Beyaz da 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Kağıtspor, bu hafta çok önemli bir deplasmana çıkacak. Temsilcimiz, 22 Mart’ta Fenerbahçe Koleji’ne konuk olacak. Mavi-Beyazlı ekip, kendisini düşme hattının üstünde tutması için bu maçtan mutlak galip gelmesi şart.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.