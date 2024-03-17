Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kağıtspor’a bir galibiyet daha lazım

ABONE OL Google News Sayfamız

Erkekler Basketbol 1.Lig’de düşme hattından kurtulma mücadelesi yapan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, son maçında İzmit’te Bursa Finalspor’u 78-75 yendi. Mavi-Beyazlı ekip, rahatlamak için seri yakalayıp, bu haftada Fenerbahçe Kolej deplasmanında kazanması gerekiyor.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Kağıtspor’a bir galibiyet daha lazım mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİ

Haftaya düşme hattında giren Büyükşehir Kağıtspor, sahasında ligde 5.sırada bulunan, Play-Off’un iddialı takımlarından  Bursa Finalspor’u konuk etti. Maçın ilk çeyreğini 23-19 geride geçen Mavi-Beyazlı ekip, ikinci çeyrekte maça ortak oldu, devreyi de 43-42 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de çekişme devam etti, temsilcimiz 60-58 öndeydi. Son periyotta skoru tutmayı başaran, finali iyi yapan Mavi-Beyazlı ekip, ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE KOLEJİ İLE OYNAYACAK

 Büyükşehir Kağıtspor, 29.maçında 11.galibiyetini aldı, 30 puanla maç fazlasıyla 14.sıraya yükseldi. Temsilcimiz de Coselle Payne 21, Martın Stone 14, Hakan Şanlı 11 ve Eren Beyaz da 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Kağıtspor, bu hafta çok önemli bir deplasmana çıkacak. Temsilcimiz, 22 Mart’ta Fenerbahçe Koleji’ne konuk olacak. Mavi-Beyazlı ekip, kendisini düşme hattının üstünde tutması için bu maçtan mutlak galip gelmesi şart.

# Büyükşehir, hafta

17 Mar 2024 - 11:40 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.304.600 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kağıtspor’a bir galibiyet daha lazım mask
Kağıtspor’a bir galibiyet daha lazım
Tavşantepespor ve Karamürsel İY elendi mask
Tavşantepespor ve Karamürsel İY elendi
Perilerden 113 sayı mask
Perilerden 113 sayı
Burak Demirboğa Dünya Şampiyonası’na hazır mask
Burak Demirboğa Dünya Şampiyonası’na hazır
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Çankaya Üniversitesi: 104 mask
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Çankaya Üniversitesi: 104
Gölcük Karadenizspor finalde mask
Gölcük Karadenizspor finalde

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL