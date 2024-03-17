Kağıtspor’a bir galibiyet daha lazım

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİ

Haftaya düşme hattında giren Büyükşehir Kağıtspor, sahasında ligde 5.sırada bulunan, Play-Off’un iddialı takımlarından Bursa Finalspor’u konuk etti. Maçın ilk çeyreğini 23-19 geride geçen Mavi-Beyazlı ekip, ikinci çeyrekte maça ortak oldu, devreyi de 43-42 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de çekişme devam etti, temsilcimiz 60-58 öndeydi. Son periyotta skoru tutmayı başaran, finali iyi yapan Mavi-Beyazlı ekip, ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE KOLEJİ İLE OYNAYACAK

Büyükşehir Kağıtspor, 29.maçında 11.galibiyetini aldı, 30 puanla maç fazlasıyla 14.sıraya yükseldi. Temsilcimiz de Coselle Payne 21, Martın Stone 14, Hakan Şanlı 11 ve Eren Beyaz da 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Kağıtspor, bu hafta çok önemli bir deplasmana çıkacak. Temsilcimiz, 22 Mart’ta Fenerbahçe Koleji’ne konuk olacak. Mavi-Beyazlı ekip, kendisini düşme hattının üstünde tutması için bu maçtan mutlak galip gelmesi şart.