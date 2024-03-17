Tavşantepespor ve Karamürsel İY elendi

İKİ TAKIMIMIZ DA FİNALE ÇIKAMADI
İlk maçında Düzce 1905 takımının yenen Tavşantepespor, cumartesi günü İstanbul Haznedar İdman Yurdu takımına 2-0 mağlup oldu, finale çıkamadı. Sakarya’da ilimizi temsil eden bir diğer takımımız da Karamürsel İdman Yurdu’ydu. Siyah-Beyazlı ekip, grubunda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı, yenilmeden turnuvaya veda etti. Karamürsel İY, ilk gün Zonguldak Ereğlispor, ikinci günde İstanbul Cevizli Anadoluspor ile berabere kaldı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.