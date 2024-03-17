Tavşantepespor ve Karamürsel İY elendi

İKİ TAKIMIMIZ DA FİNALE ÇIKAMADI

İlk maçında Düzce 1905 takımının yenen Tavşantepespor, cumartesi günü İstanbul Haznedar İdman Yurdu takımına 2-0 mağlup oldu, finale çıkamadı. Sakarya’da ilimizi temsil eden bir diğer takımımız da Karamürsel İdman Yurdu’ydu. Siyah-Beyazlı ekip, grubunda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı, yenilmeden turnuvaya veda etti. Karamürsel İY, ilk gün Zonguldak Ereğlispor, ikinci günde İstanbul Cevizli Anadoluspor ile berabere kaldı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ