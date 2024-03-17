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Darıca GB işini zorlaştırıyor

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Bu sezon 3.Lig’de zor günler geçiren, hem yönetimsel, hem de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Darıca GB’de, bu durum sahaya da yansıyor. Maç fazlasıyla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Sarı-Yeşilli ekip, cumartesi günü de deplasmanda İzmir Bornova Sportif’e 1-0 mağlup oldu.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Darıca GB işini zorlaştırıyor mask
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SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Haftaya 19 puanla 14.sırada giren Darıca GB, cumartesi günü Play-Off yarışı yapan Bornova Sportif’e konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta temsilcimiz 58.dakikada yediği golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Darıca GB, geçen haftada evinde Fatsa Belediyespor’a 1-0 mağlup olmuştu. Bu hafta sahasında Büyükçekmece Belediyespor’u konuk edecek olan Sarı-Yeşilli ekip, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Temsilcimiz, her hafta düşme hattıyla arasındaki puan farkı kapanıyor, korkuyu artık daha çok yakından hissediyor.

# HER, hafta

17 Mar 2024 - 11:41 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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