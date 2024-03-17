Darıca GB işini zorlaştırıyor

SIKINTI ÇOK BÜYÜK
Haftaya 19 puanla 14.sırada giren Darıca GB, cumartesi günü Play-Off yarışı yapan Bornova Sportif’e konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta temsilcimiz 58.dakikada yediği golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Darıca GB, geçen haftada evinde Fatsa Belediyespor’a 1-0 mağlup olmuştu. Bu hafta sahasında Büyükçekmece Belediyespor’u konuk edecek olan Sarı-Yeşilli ekip, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Temsilcimiz, her hafta düşme hattıyla arasındaki puan farkı kapanıyor, korkuyu artık daha çok yakından hissediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.