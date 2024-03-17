17 Mar 2024 - 11:41 - Spor

Darıca GB işini zorlaştırıyor

Bu sezon 3.Lig’de zor günler geçiren, hem yönetimsel, hem de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Darıca GB’de, bu durum sahaya da yansıyor. Maç fazlasıyla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Sarı-Yeşilli ekip, cumartesi günü de deplasmanda İzmir Bornova Sportif’e 1-0 mağlup oldu.